عاجل.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لـ فيفي عبده

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كشفت فيه عن تعرضها لأزمة صحية.


وقالت: "إدعوا لي أنا عيانة وده اللي مخبياه عليكم.. وكل يوم أدعي ربنا إنو يشيل عني وأطلعلوكوا وشوفكم، إدعولي إن أبقى كويسة أنا بحبكم كلكم". ولاقى الفيديو إنتشاراً واسعاً في صفوف متابعيها الذين توجهوا لها بدعوات شفاء".


وأرفقت فيفي عبده الفيديو بتعليق قائله: "بحبكم مش عاوزة أقول حاجة تانية".


وأثارت الفنانة فيفي عبده، الجدل حول مرضها وأصبحت حديث السوشيال ميديا منذ أن أعلنت عن تعرضها لأزمة صحية.


وتعاني فيفي عبده، من آلام في الظهر ، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، وهذا ما جعلها تمكث بالمنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج مقالب.

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