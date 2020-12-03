نمو قياسي في الاقتصاد البرازيلى بالربع الثالث

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
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كشفت وكالة الإحصاءات الحكومية، اليوم الخميس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل بنسبة 7.7 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، بعد انكماش قياسي في الربع الثاني من 2020.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى اقتصاد البرازيل سوف يرتفع بنحو 9 بالمائة خلال الربع الثالث.

يعني الانتعاش أن الاقتصاد البرازيلي أصبح الآن بالحجم الذي كان عليه في أوائل عام 2017، لكن لا يزال أصغر بنسبة 7 بالمائة مما كان عليه في ذروته في عام 2014.

وأوضحت البيانات أن قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي نما بنسبة 6.3 بالمائة.

وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 7.6 بالمائة، كما زاد الاستثمار الثابت والإنفاق الحكومي بنحو 11 بالمائة، و3.5 بالمائة على التوالي.

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