أفضل تطبيقات Google Play على هواتف Android في عام 2020

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
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أفضل تطبيقات Google Play على هواتف Android في عام 2020

أعلنت Google عن أفضل تطبيقاتها السنوية في قائمة العام ، حيث قالت الشركة عبر مدونتها الرسمية: “في هذا الوقت من العام نحتفل بأفضل ما يقدمه Google Play ، وقد أضافت الشركة هذا العام فئات جديدة تقول التي سيجدها مستخدمو Android مناسبة ومفيدة بشكل خاص ، مثل الخيارات لديها أفضل التطبيقات للنمو الشخصي والاحتياجات اليومية.

تطبيقات Google Play لعام 2020

كما كان الحال خلال العامين الماضيين، صوّت المستخدمون لمفضلاتهم في كل فئة، وظهر Disney + كأفضل تطبيق لهذا العام للمستخدمين في الولايات المتحدة حيث حصل SpongeBob: Krusty Cook-Off على مرتبة الشرف في فئة الألعاب، وكان فيلمه المفضل هو Bad Boys for Life’s Book of the Year’s Choice، وكانت جائزة If It Bleeds للمخرج ستيفن كينج.

قال مستخدمو الإصدار الأمريكي من Google Play كلمتهم، باختيار Loóna، تطبيق الاسترخاء لوقت النوم كأفضل تطبيق لعام 2020

و The Legend of Zelda: Breath of the Wild، المستوحى من Genshin Impact، كأفضل لعبة من متجر Playهذا العام.

وتضمنت القائمة الكاملة للجوائز تنويهات في عدد من الفئات الأخرى، حيث تضمن  تطبيق Centr للياقة البدنية والتغذية من Chris Hemsworth كأحد أفضل تطبيقات النمو الشخصي وZoom في قسم الأساسيات اليومية

كما تم اختيار ShareTheMeal التابع للأمم المتحدة كأحد أفضل تطبيقات المتجر للأبد، بينما ورد ذكر Disney + وDolby On في قائمة أفضل تطبيقات الترفيه.

وسلط المستخدمون الضوء على عدد من الألعاب الأخرى أيضًا، وتشمل اختياراتهم في الألعاب المستقلة Sky: Children of the Light وGris، ومن بين الاختيارات في فئة أفضل الألعاب التنافسية، Legends of Runeterra وGwent وBrawlhalla.

أفضل تطبيقات Google Play على هواتف Android في عام 2020

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