ورشة عمل حول فنون التواصل أمام المحاكم التأديبية لعضوات هيئة النيابة الإدارية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ختام ورشة عمل التدريب على تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية التي عقدت بوزارة العدل واستمرت لمدة يومين، والتي نظمها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة؛ والتي تهدف إلى تدريب عدد متميز من عضوات النيابة الإدارية وثقل خبراتهن.

وقد تناول المستشار وزير العدل في كلمته الختامية الحرص على توفير مثل هذا التدريب إدراكًا بأن تنمية قدرات عضوات هيئة النيابة الإدارية يعزز دور المرأة في العمل القضائي؛ بما ينعكس إيجابًا على المجتمع المصري ومؤسساته وجهاته وهيئاته القضائية، فضلا عما حققته المرأة المصرية من إسهامات عديدة في المجال القضائي خلال السنوات الماضية وتقلدها لمناصب قضائية رفيعة.

وقد تناولت الدورة التدريبية موضوعات قضائية وقانونية وإدارية هامة اشتملت على ثلاثة محاور، حيث تناول الأول الادعاء أمام المحاكم التأديبية، بينما تطرق الثاني إلى تنمية المهارات الإدارية والذاتية لعضوة النيابة وزيادة خبراتها المتصلة بفنون التواصل والقيادة والقدرة على اتخاذ القرار، وتضمن المحور الثالث التوعية بمشكلة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه المشكلة والأبعاد القانونية والأطر التشريعية الوطنية لجرائم العنف ضد المرأة.

وقد حاضر في تلك الدورة نخبة من المستشارين والمتخصصين في تلك الموضوعات.

أخبار تهمك

نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

منذ حوالي 4 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ أقل من ساعتين

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم