بعد رحيله عن الزمالك.. "حسن" يكشف كواليس انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:32 م
محمد حسن
محمد حسن
الفجر الرياضي
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كشف محمد حسن نجم الزمالك السابق، والمنتقل حديثا إلى سيراميكا كليوباترا كواليس رحيله إلى صفوف الفريق الذي يظهر للمرة الأولى في بطولة الدوري.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لآعب الكرة لابد أن يشارك باستمرار، لذلك فضلت الخروج من الزمالك، والرحيل لنادي سيراميكا كليوباترا".

وتابع حسن:" رحلت مجانا ووقعت لمدة خمس مواسم بدون أي شرط جزائي".

وأضاف: "كنت أريد الخروج من الزمالك على نادٍ يساعدني في تقديم مستوى جيد، لذلك قررت الانتقال إلى سيراميكا لأنهم نادٍ مستقر ولديهم طموح كبير، والمفاوضات لم تستغرق سوى 35 دقيقة، والمناخ العام داخل النادي يساعد على النجاح".

وواصل:" العناصر الموجودة في كليوباترا كلهم لاعبين مميزين، وأتمنى تقديم مستوى جيد هذا الوسم".

وأردف: "الجمهور يرى الأمور من الخارج، ولا يعرف الكواليس من الداخل، هناك بعض الأمور التي لا يعرفها أحد، لن أقول أنني تعرضت للظلم في الزمالك، وبعد استبعادي من لقاء الرجاء الثانية في القاهرة، وقتها أبلغت مسئولي النادي وأمير مرتضى بأنني أريد الرحيل، وإعطاء فرصة للنادي للتعاقد مع بديل".

وزاد: "أمير مرتضى تفهم الأمر، وطلب مني رؤية العروض، وكانت هناك مفاوضات لكنها أخذت وقتًا طويلًا، وبعد رحيله بـ24 ساعة، كل الأمور حسمت لصالح سيراميكا".

وأكمل: "كارتيرون من أفضل المدربين، بعيدا عن مشاركتي في المباريات، الجميع كان يحبه لأنه يتعامل بشكل نفسي جيد، وكان يتعامل معي نفسيا بشكل جيد، ولكن كريستيان جروس نقطة سوداء في حياتي الكروية، كنت متحمس عند انضمامي للزمالك، لكنه فاجئني بأمور غريبة ولن أتحدث عنها".

وأضاف: "باتشيكو تولي المسئولية في وقت صعب، وامامه لاعبين أساسيين، ولن يجرى تغيرات كثيرة على التشكيل، احترمت وجهات النظر، ولكن فضلت الخروج من النادي والرحيل رسميا".

وواصل: "كنا نلعب دوري الأبطال مع الزمالك كلها كأنها "نهائيات" ومنذ لقاء مازيمبي تعاهدنا على الفوز بالبطولة، وكان الجميع لديه الثقة أمام الأهلي في حصد البطولة، والجميع اجتهد، ولكن لم يكن التوفيق حليف اللاعبين، وأتمنى حصدهم البطولة في الموسم القادم".

وأكمل: "هناك مشكلة بسبب الجمهور على السوشيال ميديا، جميع لاعبي الأهلي والزمالك أصدقاء، لكن مواقع التواصل سبب الأزمة، ومصطلح "التحفيل" وراء الأزمات التي بدأت تطفو على السطح بشكل كبير، الجميع كان يشجع في المدرج، وبمجرد الخروج من الملعب تنتهي الأمور وتعود الحياة لطبيعتها، ولكن الآن اصبحت هناك عنصرية وتنمر، ولابد من الإسراع في حل الأزمات، حتى لا تتوقف الكرة المصرية مرة آخرى".

وختم حديثه موجها رسالة لجمهور نادي الزمالك، وقال: "اشكر الجماهير الذي انتقدني، وان شاء الله الجميع سيقدم مستوى جيد في الموسم الجيد، كما أتمنى أن أكون إضافة لسيراميكا في الموسم القادم الذي يمتلك جميع عوامل النجاح".

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