مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة لاسك لين بالدوري الأوروبي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره لاسك لينز في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد فريق توتنهام لمواجهة نظيره لاسك لينز اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل توتنهام لمواجهة اليوم كالآتي

حراسة المرمى: جو هارت. 

خط الدفاع: دوهيرتي - سانشيز - ديفيز - تانجانا. 

خط الوسط: هولبيرج - ندومبيلي - لوسيلسيو. 

خط الهجوم: سون هيونج - جاريث بيل - لوكاس مورا.

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