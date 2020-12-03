بريطانيا تتخطى عتبة الـ60 ألف وفاة جراء كورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:15 م
كورونا
كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 400 وفاة وزهاء 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكدت وزارة الصحة البريطانية رصد 414 وفاة و14879 إصابة بالفيروس اليوم الأخير، مقابل 648 وفاة و16170 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى مليون و674134 إصابة مؤكدة منها 60113 حالة وفاة.

 

وأجريت حتى اليوم أكثر من 41.6 مليون فحص كورونا في المملكة المتحدة ولا يزال أكثر من 15 ألف مريض في المستشفيات، 1315 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك.

 

واعتمدت السلطات البريطانية أمس اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 5 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 3 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم