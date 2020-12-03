بريطانيا تتخطى عتبة الـ60 ألف وفاة جراء كورونا
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:15 م
وكالات
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أعلنت السلطات البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 400 وفاة وزهاء 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت وزارة الصحة البريطانية رصد 414
وفاة و14879 إصابة بالفيروس اليوم الأخير، مقابل 648 وفاة و16170 إصابة في اليوم
السابق، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى مليون و674134 إصابة مؤكدة منها 60113 حالة
وفاة.
وأجريت حتى اليوم أكثر من 41.6 مليون
فحص كورونا في المملكة المتحدة ولا يزال أكثر من 15 ألف مريض في المستشفيات، 1315
منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في
قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة
والبرازيل والهند والمكسيك.
واعتمدت السلطات البريطانية أمس اللقاح
المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية
و"بيونتيك" الألمانية.