إجراء أكثر من 200 عملية جراحية لمرضى العيون بمستشفي الرمد للقضاء على قوائم الانتظار برمد.المنصورة ...صور

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن الانتهاء من إجراء اكثر من 200 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهر نوفمبر الماضي حيث شملت عمليات المياه البيضاء والحول وحقن شبكية وجراحات الجفون والقنوات الدمعية.

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أنه تم إجراء كافة العمليات الجراحية منذ بدء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن القضاء على قوائم ‏الانتظار للمرضى وشملت عمليات القلب المفتوح للكبار والأطفال، وقسطرة القلب ‏لكل من الكبار والأطفال،، وجراحات المفاصل، وجراحات الأورام، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات الرمد.

وأكد علي اهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، منوهًا بأهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة؛ من أجل القضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الاتفاق ينص على استفادة المرضى من جميع الخدمات الصحية المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

كما تقدم وكيل صحة الدقهلية الشكر لإدارة المستشفى بقياده د احمد وفائي والاطقم الطبية الدكتورة عبير عبدالقادر، الدكتورة ريم غازى، الدكتور اشرف وفائي، والأطقم التمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية فقد ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتى تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية
إجراء أكثر من 200 عملية جراحية لمرضى العيون بمستشفي الرمد للقضاء على قوائم الانتظار برمد.المنصورة ...صور
إجراء أكثر من 200 عملية جراحية لمرضى العيون بمستشفي الرمد للقضاء على قوائم الانتظار برمد.المنصورة ...صور
إجراء أكثر من 200 عملية جراحية لمرضى العيون بمستشفي الرمد للقضاء على قوائم الانتظار برمد.المنصورة ...صور
إجراء أكثر من 200 عملية جراحية لمرضى العيون بمستشفي الرمد للقضاء على قوائم الانتظار برمد.المنصورة ...صور
إجراء أكثر من 200 عملية جراحية لمرضى العيون بمستشفي الرمد للقضاء على قوائم الانتظار برمد.المنصورة ...صور
إجراء أكثر من 200 عملية جراحية لمرضى العيون بمستشفي الرمد للقضاء على قوائم الانتظار برمد.المنصورة ...صور

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