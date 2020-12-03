اعتبارا من يناير ٢٠٢١.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يقدم جميع خدماته إلكترونيًا

في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإطلاق بوابته الرقمية https://digital.tra.gov.eg لتقديم جميع خدماته (خدمات الاستيراد والتراخيص) لكافة المتعاملين (شركات/أفراد) بشكل سهل وآمن يساعد على التيسير على المستوردين والانتهاء من الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية.





يهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجميع السادة المستوردين المتعاملين مع الجهاز القومي سرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل على “البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص” علماً بأن عملية التسجيل متاحة الآن، لمن لم يقوموا بالتسجيل وبدون أي مصاريف وسيتم وقف التعامل المباشر مع المستوردين (حضور شخصي) اعتبارا من 31/12/2020.





وجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء في تقديم الخدمات الكترونياً من خلال البوابة الرقمية للجهاز لجميع السادة المستوردين الذين اتموا إجراءات التسجيل بنجاح على البوابة وبذلك فهم ليسوا في حاجة إلى التوجه المباشر إلى فرع الجهاز.





وحرصاً من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التيسير على جميع المتعاملين فقد نشر الجهاز على موقعة الالكتروني “دليل استخدام البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص” حيث يوضح الدليل بشكل بسيط وواضح ما يلي: –





كيفية انشاء حساب (يتم انشاء حساب لمرة واحدة وبدون مصاريف)

كيفية الحصول على الخدمات من حيث وصف الخدمة والشروط والرسوم والإجراءات (يتم متابعة حالة الطلب من خلال الحساب)



