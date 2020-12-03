اعتبارا من يناير ٢٠٢١.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يقدم جميع خدماته إلكترونيًا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإطلاق بوابته الرقمية https://digital.tra.gov.eg  لتقديم جميع خدماته (خدمات الاستيراد والتراخيص) لكافة المتعاملين (شركات/أفراد) بشكل سهل وآمن يساعد على التيسير على المستوردين والانتهاء من الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية.

يهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجميع السادة المستوردين المتعاملين مع الجهاز القومي سرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل على “البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص” علماً بأن عملية التسجيل متاحة الآن، لمن لم يقوموا بالتسجيل وبدون أي مصاريف وسيتم وقف التعامل المباشر مع المستوردين (حضور شخصي) اعتبارا من 31/12/2020.

وجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء في تقديم الخدمات الكترونياً من خلال البوابة الرقمية للجهاز لجميع السادة المستوردين الذين اتموا إجراءات التسجيل بنجاح على البوابة وبذلك فهم ليسوا في حاجة إلى التوجه المباشر إلى فرع الجهاز.

وحرصاً من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التيسير على جميع المتعاملين فقد نشر الجهاز على موقعة الالكتروني “دليل استخدام البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص” حيث يوضح الدليل بشكل بسيط وواضح ما يلي: –

كيفية انشاء حساب (يتم انشاء حساب لمرة واحدة وبدون مصاريف)
كيفية الحصول على الخدمات من حيث وصف الخدمة والشروط والرسوم والإجراءات (يتم متابعة حالة الطلب من خلال الحساب)

وفى حالة وجود أي استفسارات يرجي الاتصال على الرقم 155

أخبار تهمك

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ 42 دقيقة

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل مروان محسن

منذ حوالي 3 ساعات

نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

لامبارد يفاجئ جيرو بتصريح قوي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ أقل من ساعتين

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

06:04 م

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

05:31 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم