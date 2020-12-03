خالد الجندى: اوعى حد يقولك ربنا شاهد ووكيل وتخلف معاه (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أي شخص يتعامل معك ويشهد الله "أوعى تهرج معاه" لأن كفيل هذا التعاقد هو الله.



وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه إذا كان الله هو كفيل التعاقد، فلا تحاول أن تنقض الأيمان ولا بد أن تفي بالوعد الذي قطعته على نفسك كما يجب أن تلتزم بالوعد الذي اشترطه على نفسك.



وتابع: "لو كل زوج وزوجة حضروا الله في عقلهم وقلبهم أثناء التعاقد وفهموا أن الشاهد والكفيل على العقد هو الله سبحانه وتعالى، ستسير العلاقة الزوجية بدون مشاكل أو محاكم وقواضي".



وأردف: "كلمة الكفالة مثل ما هي عطاء فهي أيضًا جزاء، ومثل ما هي منحة فهي أيضًا تهديد وتكلف ووعد ووعيد واشتراط ومراقبة، أوعوا تستهونوا بالكفالة الإلهية".



