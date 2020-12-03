خالد الجندي يوضح محاذير الفرح في الشرع (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفرح في الشرع نوعان محمود ومزموم.





وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن كل فرح بنعمة او نصرة الإسلام أو بطاعة أو بفرح الشهادة، أو باستغفار أو بتسبيح أو بترك ذنب، أو بشفاء مريض أو بإدراك صلاة محمود، مؤكدًا أن الفرح المحمود الذي لا يشغل صاحبه عن شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة.





وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الفرح المذموم هو الذي ينشغل فيه الإنسان عن شكر النعمة وينسب الفضل لنفسه، منوهًا بأن محاذير الفرح ألا تنسب النعمة لغير المنعم، وأن أشكر السبب في إجراء النعمة على يديه، وعدم صرفة النعمة في معصية المنعم، وألا تنشغل بالنعمة عن طاعة المنعم، وألا يتكبر بالنعمة على خلق المنعم.





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استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة سابقة للبرنامج، تساؤل شخص يقول: "ماذا يملك النبي من نفع أو ضرر للإنسان وهو ميت"، قائلًا: "هكذا ينظر السلفيون لرسول الله أنه ميت، فهم يدافعون عن مشايخهم بضراوة ولم أجد شخصا منهم يدافع عن رسول الله".





وأضاف الجندي، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ لي أسْماءً، أنا مُحَمَّدٌ، وأنا أحْمَدُ، وأنا الماحِي الذي يَمْحُو اللَّهُ بيَ الكُفْرَ، وأنا الحاشِرُ الذي يُحْشَرُ النَّاسُ علَى قَدَمِي، وأنا العاقِبُ الذي ليسَ بَعْدَهُ أحَدٌ"، وهذا معناه أنه الحاشر الذي يحشر الناس عند قدميه، أو حتى ينالوا على يده الشفاعة العظمي، أو يُحشر إليه الناس فرارًا من أهوال الموقف العظيم، بعد أن تنحى الأنبياء وكل منهم قال نفسي نفسي، فيسجد بين يدي العرش، ويسجد سجدة ما سجد مثلها قط، فيقال له: "يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول أمتي أمتي، فيفزع له الناس، فيقول أنا لها".



