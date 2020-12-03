مي سليم تشارك جمهورها بـ اطلالتها من مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".


حيث ظهرت "سليم" في الصورة من إطلالتها أمس بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر مكشوف الكتف، واعتمدت على وضع القليل من الماكياج.


يذكر أنه يعرض حاليا لـ مي سليم، مسلسل "ضربة معلم" بطولة نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفنى وأبرزهم محمد رجب، مى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.


ويعد مسلسل "ضربة معلم"، التعاون الثانى بين محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه فى مسلسل "الأخ الكبير"، الذى كان من بطولة هبة مجدي، عبير صبرى، محمد عز، دينا فؤاد، محمود حجازى، أشرف زكى.


وافتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، حيث شهدت الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.


وشهد الحفل ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، وسيتم التعريف بأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مي سليم الفنانة مي سليم الفن

أخبار تهمك

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضغط بعرض جديد لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل مروان محسن

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يحسم ملف الراحلين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعة

الزمالك يوضح أسباب رفض التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ ساعتين و 54 دقيقة

النصر يفوز على جمهورية شبين في القسم الثاني

منذ نصف ساعة

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الليلة.. مهرجان القاهرة السينمائي يفتتح الدورة 42 وسط إجراءات احترازية مشددة

بالأحمر.. مي سليم تشعل الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السينمائي

بوسي شلبي تتألق على الريد كاربت (صور)

بالأسود.. مادلين طبر تتألق على الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السينمائي

بإطلالة غريبة.. إسلام إبراهيم يلفت الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي

بالأصفر.. إلهام شاهين تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

03:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

04:00 م

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

01:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم