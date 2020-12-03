الزمالك يوضح أسباب رفض التعاقد مع صالح جمعة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد أشرف قاسم عضو لجنة الكرة في نادي الزمالك أن بعض الوكلاء عرضوا على القلعة البيضاء التعاقد مع صالح جمعة نجم الأهلي السابق خلال فترة الإتقالات الصيفية الجارية.


وفي تصريحات إذاعية أكد أشرف قاسم:"فضلنا صرف النظر عن ضم صالح جمعة ، خاصة أن هناك 29 لاعبا لديهم مستحقات متأخرة فكيف سنتعاقد مع لاعب جديد وهناك مستحقات متأخرة للاعبين".


وواصل: "هناك مستحقات مالية متأخرة للاعبين، ولكن سوف نحل الأزمة وسيحصلون على المستحقات في منتصف الأسبوع المقبل".


وأنهى: "هناك جلسة مع فرجاني ساسي لتجديد عقده لاستمراره مع الفريق، ونفس الأمر لن نفرط في مصطفى محمد، كما أن هناك استقرار على بقاء البرتغالي جيمي باتشيكو في الموسم الجديد".

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