باكستان تعلن وفاة رئيس الوزراء الأسبق "مير خان جمالي"

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، وفاة رئيس الوزراء الأسبق مير ظفر الله خان جمالي الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس برويز مشرف، عن 76 عامًا.

وكشف نجله مير محمد خان جمالي، أن رئيس الوزراء الأسبق توفي في روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد، بنوبة قلبية أصيب بها قبل فترة قصيرة.

ويذكر أن مير ظفر الله خان جمالي، عين رئيسًا للوزراء في نوفمبر 2002 بعد انتخابات حقق فيها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح قائد أعظم الذي يدعم مشرف، فوزاً كبيراً، رغم اتهامات بتزوير هائل.

وكان جمالي، استقال في صيف 2004 بعد خلافات مع الرئيس مشرف وقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.

وكان ولا يزال أول رئيس حكومة من بلوشستان في جنوب غرب البلاد.