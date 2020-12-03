خاص.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل مروان محسن

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حول حقيقة التنازل عن خدمات مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وكان مروان محسن مهاجم الفريق، قام بتجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين، قبل شهر إلا أن المارد الأحمر لم يوثق عقود التجديد حتى الآن.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن كل ما يتردد حول هذا الشأن، غير صحيح ولم يتم مناقشته من الأساس.

وتابع: "اللاعب قطعة أساسية في تشكيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، وغيابه عن التوفيق لا يعني بالضرورة رحيله".

وأضاف: "مروان محسن مستمر مع الفريق ويستعد حاليًا من أجل خوض نهائي كأس مصر، والجميع يُركز في حصد اللقب من أجل ختام الموسم بشكل تاريخي".

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نهائي مسابقة كأس مصر.

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