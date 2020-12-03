قرار جديد من السيسي بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 209 لسنة 2020 بشأن قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية.

ويتفق القانون مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
 
ويضمن القانون مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزاما

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من نفق السلام حتى كوبرى المرج، بنطاق محافظتى القاهرة والاسكندرية من أعمال المنفعة العامة.
 
 ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أصدر قرار باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوىعلىالنيل فى المسافة من طريق القاهرة أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العام

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