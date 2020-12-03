موعد مباراة تشيلسى المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يحل فريق تشيلسي ضيفاً على نظيره ليدز يونايتد، مساء السبت المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري، المقامة على ملعب ستامفورد بريدج في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز،

 

ويرغب البلوز في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الصعود لصدارة جدول الترتيب البريميرليج رفقة ” توتنهام وليفربول ”، فيما يطمح الضيوف في تحقيق نتيجة إيجابية ليضمن بقاءه في منتصف الترتيب بعيدا عن مراكز الهبوط.

ويدخل تشيلسي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في اكتساح مضيفه الإسباني، إشبيلية، برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما ضمن التأهل رسمياً للدور التالي بالمسابقة.

وجاء تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة، بعد ” ليفربول وتوتنهام ” اللذان يمتلكان 21 نقطة، وعلى الجانب الآخر يتواجد ليدز يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

وتقام مباراة تشيلسي ضد ليدز يونايتد فى إطار منافسات البريميرليج على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت 5 ديسمبر 2020.

وتذاع على شاشة قناة بي إن سبورت 2، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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