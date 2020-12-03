الأمم المتحدة تحذر من المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:27 م
مرتزقة
مرتزقة
وكالات
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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إن عدد المقاتلين والمرتزقة الأجانب في البلاد الآن لا يقل عن 20 ألفا

 

وكانت الأمم المتحدة، من أزمة خطيرة على خلفية استمرار عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وفي الاجتماع الافتراضي الثالث لملتقى الحوار السياسي الليبي، أوضحت رئيسة البعثة، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أن 10 قواعد عسكرية في مختلف أنحاء ليبيا تشغل اليوم جزئيا أو كليا من قبل القوات الأجنبية أو المرتزقة.

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