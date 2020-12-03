تعرف على تشكيل وحكام مباراة بني عبيد والمنصورة بالقسم الثاني

ويقدم "الفجر الرياضي" تشكيل وحكام الفريقان :



تشكيل بني عبيد





محمد ابراهيم، محمد أمين، ابو بكر سيلا، رجب عبد التواب، عادل جمال، السعيد ماهر، محمد قدري رمزي، محمود الهلباوي، أحمد جمال قاسم، محمد السيد، عصام عبد الستار.



البدلاء، أحمد حسن، أحمد يوسف، محمد ابراهيم العزب، خالد مايز، ابراهيم خليل، محمد الحسيني، هشام أبو بكر، أحمد حلمي، صبري السيد.



تشكيل المنصورة



عاطف نصحي، وائل عبده، أحمد سالم، محمد نجاتي، أحمد عبد العال، عبد الرحمن حسان، هاني مصطفى، مؤمن فكري، علي أبو طالب، محروس ابراهيم، عماد خيري.



البدلاء، ابراهيم عبد المقصود، شاكر أشرف الدسوقي، إيهاب ياسر، محمد عادل، اسلام فايز، اسلام شعبان، محمد اشرف، محمود السيد.



الحكام



أحمد ناصر - أحمد نبيل - ماجد مرسي - محمد رمضان

تقام بعد قليل مباراة فريق بني عبيد بقيادة عادل صديق مع فريق المنصورة، بقيادة ياسر تحسين، بالجولة الـ 2 للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.