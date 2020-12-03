الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعلن إضرابًا شاملًا عن العمل

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إضرابًا شاملًا لعدم الحصول على مستحقات مالية متأخرة بالكامل، حسبما ذكرت شبكة بي بي سي عربي، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، عدداً من كوادر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وذلك إثر الإضراب المنوي تنفيذه يومي الأربعاء والخميس.

وكان الاتحاد قد دعا إلى الإضراب غداً وبعد غد بسبب وقف الحكومة الفلسطينية صرف رواتب عدد من المعلمين والتقاعد المالي لعدد آخر.

وعلى إثر ذلك، اضطر الاتحاد، مساء اليوم، الإعلان عن إلغاء الإضراب المقرر في غزة، وإعطاء فرصة للحوار، على الرغم من موقف حماس من حكومة التوافق الفلسطينية.

من ناحيته، أدان التجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين الإطار النقابي للجبهة الشعبية، الاستدعاءات الأمنية لكوادر المعلمين في غزة.