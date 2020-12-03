سعفان يشارك 500 طالب بزراعة 9 أفدنة بجامعة أسوان في مبادرة "هنجملها"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
شارك وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس ، في إطار جولاته الميدانية لمحافظات أسوان ، والأقصر، وقنا- وعقب توقيع بروتوكولي تعاون مع جامعة أسوان في مجالي نشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية- بزرع شجرة داخل حرم الجامعة ضمن مبادرة "حنجملها" علي مساحة 9 أفدنة ، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر ، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة ، وعدد من عمداء الكليات ، فضلا عن 500 طالب سوف يستكملون زراعة الأشجار المثمرة علي نفس المساحة ، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت علي مستوى الجمهورية .

وقال وزير القوي العاملة : إن المبادرة تهدف إلي تجميل الجامعة والمحافظة بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلي أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء مشيدا بدعم جامعة أسوان للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

ومن جانبه أكد غلاب رئيس جامعة أسوان ، أن الجامعة حريصة على زراعة كافة الأماكن بالجامعة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وأشاد بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.

وشدد على حرص الجامعة في المشاركة في كافة المبادرات المجتمعية والتي تهدف إلى خدمة الوطن في إطار توجه الدولة لإعادة زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية، بهدف إعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث.

وأضاف أن المبادرة، تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة، في رحاب الجامعة، لتكون ذات عائد اقتصادي ولها القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه وإحلال هذه الأشجار محل الأشجار الخشبية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وبدون عائد اقتصادي، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في جامعة أسوان، وأيضاً زراعة هذه الأشجار هو نوع من الاستثمار على المدى البعيد.

وأعرب الدكتور غلاب على شكره وامتنانه للقائمين على هذه المبادرة، مشيداً بالجهود المبذولة للوصول إلى المناطق التي تعاني من قلة المساحات الخضراء، فضلا عن نشر روح العمل الجماعي بين الطلاب من خلال المشاركة في زراعة الأشجار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها" إلي أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

أخبار تهمك

هل تكون صفقة الزمالك القادمة من داخل بيراميدز؟

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

منذ ساعتين و 16 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عبد الحفيظ يعلن تعافي محمد شريف من فيروس كورونا واستمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي

منذ 33 دقيقة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

عبد الحفيظ يعلن تعافي محمد شريف من فيروس كورونا واستمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي

01:16 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

11:54 ص

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

08:31 ص

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم