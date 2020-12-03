لامبارد يفاجئ جيرو بتصريح قوي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
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قال مدرب تشيلسي فرانك لامبارد إن لاعبي تشيلسي الشبان يجب أن ينظروا إلى أوليفييه جيرو كنموذج يُحتذى به في الاحترافية بعدما أحرز المهاجم الفرنسي البالغ عمره 34 عاماً 4 أهداف في الفوز 4-0 على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

واستفاد جيرو، الذي لم يلعب كثيراً مع تشيلسي هذا الموسم في ظل كفاءة اللاعبين الجدد، من مشاركة نادرة في التشكيلة الأساسية بأداء رائع ترك مدربه في حالة سعادة.

وأضاف لامبارد بعد ضمان تشيلسي صدارة المجموعة الخامسة قبل جولة من النهاية: "إنه المحترف المطلق، لا يلعب باستمرار، لكن أداءه أظهر أنه نموذج للاعبين الشبان بمواصلة التدرب، قدم أداء مذهلاً وتسجيل 4 أهداف في الدوري الأبطال إنجاز رائع، قدم أداء متكاملاً وأنا سعيد لأجله".

وبعمر 34 عاماً و63 يوماً أصبح جيرو أكبر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يحرز ثلاثية والأكبر منذ فيرينس بوشكاش في كأس أوروبا عندما فعل أسطورة منتخب المجر ذلك مع ريال مدريد ضد فينوورد في سبتمبر (أيلول) 1965.

وهذه هي المرة الثانية التي يحرز فيها مهاجم فرنسا 4 أهداف في مباراة في مسيرته لكن السابقة كانت مع تور ضد أرل-أفينيون في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في 2009.

وقال جيرو: "عندما أكون على أرض الملعب أحاول الاستمتاع، أحاول الحفاظ على هدوئي والثقة، أحاول تقديم شيء مختلف للفريق، في بعض الأحيان تشعر بإمكانية حدوث أي شيء وهذه الليلة كانت منها".

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