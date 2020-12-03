عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر عن التطورات الأخيرة الخاصة بمفاوضات النادي الأهلي للحصول على أحد نجوم القلعة البيضاء.









وفي تصريحات إذاعية قال شوبير:"ما تردد عن حصول الأهلي على توقيع أحمد سيد زيزو من الزمالك غير صحيح، حيث لا يزال اللاعب مرتبطا بعقد مع القلعة البيضاء لمدة عامين، ولا يوجد شرط جزائي يسمح له بفسخ العقد".









وزاد: "أحمد الشيخ من حقه اختيار الخطوة المقبلة، وسوف يضيف الكثير للزمالك أو بيراميدز ولا يحق لأحد المزايدة عليه بعد فسخ عقده بالتراضي مع الأهلي".



