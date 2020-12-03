الزمالك يحسم ملف الراحلين

حسمت لجنة كرة القدم في الزمالك برئاسة أيمن يونس ملف الراحلين عن صفوف الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.





واستقرت لجنة كرة القدم بشكل نهائى على رحيل رباعى الفريق كريم بامبو ومحمد حسن ومصطفى فتحى ومحمد عبدالسلام.





كما رفضت لجنة كرة القدم رحيل كلا من محمود عبدالعزيز وإمام عاشور على سبيل الإعارة.





ويراقب مسئولو الزمالك العروض المقدمة لتلك الأسماء من أجل التخلص منهم في ظل عدم استفادة الفريق من خدماتهم بالشكل المطلوب.





يذكر أن الزمالك خسر لقب دورى أبطال إفريقيا على يد الأهلي قبل أن يودع الفارس الأبيض بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها في النسخة الماضية



