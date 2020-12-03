توجيه اتهامات بـ"الإثراء غير المشروع" لثمانية عسكرييين متقاعدين في لبنان

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:10 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
Advertisements

أفادت شبكة بي بي سي عربي، في نبأ عاجل لها، بأن السلطات اللبنانية وجهت اتهامات بـ"الإثراء غير المشروع" لثمانية عسكرييين متقاعدين.

 

وفي سياق آخر، قررت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل محاكمة 15 مسئولًا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة في القضية رقم 134 لسنة 62 قضائية، بتهمة إرتكاب وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في صرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الإستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب، لجلسة ٢٣ ديسمبر للمرافعة.

 

وجاء بأوراق القضية، أنه تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر وعدم إستقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها.

 

أكدت التحقيقات، قيام البعض بتحرير مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم عام ٢٠٠٩ بين جهة عملهم وشركة للدعاية والإعلان، الى حساب شركة اللبنانية بدولة لبنان.

 

وأكدت النيابة الإدارية، أن الباحثة الإقتصادية، ومديرة الإدارة الإقتصادية حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما الى البنك المركزى المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان الإثراء الغير مشروع اتهامات

أخبار تهمك

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

منذ ساعة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يكشف سر إراحة لاعبي برشلونة بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هاني شكري: هذا هو إنجاز مجلس مرتضى الوحيد

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

منذ ساعتين

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مجازاة رئيس القطاع الفني السابق بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى بتهمة الرشوة

تأجيل محاكمة جمال اللبان في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ 30 مايو

تعرف على الفرق بين الإحالة لمحكمة "الجنح" والجنايات

ميقاتي بعد استدعائه للتحقيق: القانون اللبناني مستعد للكشف عن جميع حساباته

نائب لبناني: اتهام 3 وزراء اتصالات سابقين بالبلاد بالهدر واختلاس المال العام

تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الإتجار في العملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

11:33 ص

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

07:30 ص

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

11:17 ص

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

11:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم