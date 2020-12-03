موعد انطلاق دوري أبطال آسيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
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ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار يونيو المقبل كموعد محتمل لانطلاق الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا، إذ يصادف نهاية منافسات أغلب مسابقات الدوري المحلية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الاتحاد الآسيوي أشعر الاتحادات الوطنية التابعة له بأن دوري الأبطال لن ينطلق قبل أبريل المقبل، مطالباً الاتحادات بتجهيز جداول المنافسات دون إدخال المسابقة القارية في اعتباراتها حتى التاريخ المحدد.

وأوضحت المصادر نفسها أن الاتحاد الآسيوي شهد مناقشات بين دائرة لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي للرد على استفسارات بعض الاتحادات المحلية حول موعد انطلاق منافسات دوري الأبطال، ونظامها الذي لم يحدد بعد.

وأشارت إلى أنه في حال عدم توفر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل وعودة الحياة إلى طبيعتها، ستقام البطولة بنظام التجمع، على أن يطرح ملف الاستضافة على الدول الراغبة.

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