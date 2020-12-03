خالد زكي يفتح قلبه لعمرو الليثي ويرد علي شائعات مرضه ببرنامج "واحد من الناس".. غداً

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء غدا الجمعة، ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة ، الفنان القدير صاحب الأدوار الصعبة و الشخصيات المختلفة خالد زكى ، ليكشف العديد من الاسرار في حياته الفنية و الشخصية ، و علاقته بزملائه في الوسط الفني.

كما يكشف خالد زكي، عن سر استمرار زواجه اكثر من ٤٦ عام و علاقته باحفاده عمر و كريم ، ويطمئن جمهور عن حالته الصحية بعد الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا عن اصابته بوعكة صحية.

و يكشف زكي، عن دور مع الفنانة القديرة سميرة احمد في المسلسل الجديد "بالحب هنعدى".

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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