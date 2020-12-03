خالد زكي يفتح قلبه لعمرو الليثي ويرد علي شائعات مرضه ببرنامج "واحد من الناس".. غداً

في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء غدا الجمعة، ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة ، الفنان القدير صاحب الأدوار الصعبة و الشخصيات المختلفة خالد زكى ، ليكشف العديد من الاسرار في حياته الفنية و الشخصية ، و علاقته بزملائه في الوسط الفني.





كما يكشف خالد زكي، عن سر استمرار زواجه اكثر من ٤٦ عام و علاقته باحفاده عمر و كريم ، ويطمئن جمهور عن حالته الصحية بعد الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا عن اصابته بوعكة صحية.





و يكشف زكي، عن دور مع الفنانة القديرة سميرة احمد في المسلسل الجديد "بالحب هنعدى".



