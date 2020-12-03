كومان يكشف سر إراحة لاعبي برشلونة بدوري الأبطال

قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان، عقب انتصار فريقه بثلاثية نظيفة على فرينسفاروش المجري، في الجولة 5 بدور مجموعات دوري الأبطال، إن فريقه بات يمتلك الفاعلية التي غابت عنهم في مباريات سابقة.





وقال كومان في تصريحات عقب اللقاء: "نريد بشكل خاص أن نقدم مستوى متميز، وأن نصع فرصاً كثيرة، غابت عنا الفاعلية الهجومية في مباريات سابقة، هذا هو الفارق الذي يجعلنا نحصد النقاط الثلاث".





كما أبدى المدرب الهولندي رضاه عن أداء اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة.





وقال في هذا الصدد: "من الملاحظ أننا نمتلك قائمة جيدة، وأن هناك منافسة طيبة بين اللاعبين، منحنا راحة لبعض اللاعبين بسبب موقفنا المريح في دوري الأبطال".





وأكد كومان أن الفريق "ضغط بشكل جيد على دفاع فرينسفاروش المكون من 5 لاعبين"، وأنه تمكن من تسجيل "أهداف أكثر في الشوط الأول"، ولكنه أبدى ضيقه من "عدم وجود فاعلية كبيرة في الشوط الثاني، بالإضافة لفقدان اللاعبين للكرة بشكل كبير".





وحول المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي سجل هدف التقدم في اللقاء، قال إن إن أهدافه "تمنحه الثقة"، وأنه مقتنع بشكل أكبر بإمكانياته بفضل الأهداف، وهذا "أمرر مهم لأي لاعب"، في الوقت الذي أثنى فيه أيضاً على الفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي، الذي سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء.





بالعلامة الكاملة حتى الآن (15 نقطة)، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن ملاحقه يوفنتوس الإيطالي.





وحجز الفريقان مقعديهما رسمياً عن المجموعة في ثمن النهائي، وستكون مواجهتهما المقبلة في الجولة الختامية الأسبوع القادم على ملعب كامب نو لتحديد المتصدر.



