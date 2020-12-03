محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعضاء نادي هوكس مصر للدراجات النارية لدى مرورهم بالمحافظة، ضمن خط سير الرحلة السياحية التي نظمها النادي لزيارة مدينتي الأقصر والجونة بداية من اليوم الخميس وحتى الاثنين القادم.

وتضم فوجا سياحيا من 40 فرد على دراجاتهم النارية، حيث قد تم التنسيق مع أعضاء النادي الذين حرصوا على اتخاذ المحافظة كنقطة إنطلاق لاستئناف واستكمال رحلتهم، والذي قد سبق لهم زيارة المحافظة وقضاء يومين ضمن برنامج سياحي متكامل داخل المحافظة تم إعداده لهم.

حرص المحافظ، على لقاء أعضاء النادي أمام مبنى ديوان عام المحافظة كنقطة توقف وانطلاق لاستكمال رحلتهم السياحية، وبحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بلقاء أعضاء النادي في ثاني زيارة لهم والتي سبقها زيارة مماثلة نهاية أكتوبر الماضى.

وأشار المحافظ، إلى أهمية تنظيم مثل الفعاليات في التعريف بالمقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها المحافظة،ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لمقوماتها السياحية، في إطار إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة، بهدف الحصول على مكانة لائقة بالخريطة السياحية المصرية، لاسيما وأن الرحلة تضم سائحين من دول أوروبية وأجنبية.

من جانبهم عبر أعضاء النادي عن تقديرهم الكبير لمحافظ بني سويف على حفاوة الاستقبال ودعمه للأنشطة والفعاليات التي يقوم بها النادي للترويج السياحي لمحافظات مصر، وتوجيهاته بتقديم كافة التيسيرات والخدمات الأمنية واللوجستية أثناء مرورهم بنظاق محافظة بني سويف ضمن خط سير الرحلة الذي بدأ من طريق العين السخنة مرورا بالطريق الإقليمي الدائرى الإقليمي ثم الطريق الشرقي وصولا لمبنى ديوان عام المحافظة واستكمال الرحلة مستقلين الدراجات وصولا لمحافظتي الأقصر والبحر الأحمر.
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)
محافظ بني سويف يلتقي فريق "هوكس" للدراجات خلال رحلتهم السياحية للأقصر والبحر الأحمر (صور)

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