بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي طلب جديد من إدارة النادي الأحمر لتنفيذه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب موسيماني من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم مميز من خارج مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق.

وأكد موسيماني إلى إدارة النادي الأهلي أنه طلب هذا الأمر بسبب تراجع مستوى مروان محسن مهاجم المارد الأحمر الهادي وقلة أهدافه في الفترة الأخيرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل 5 ديسمبر ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

أخبار تهمك

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

منذ ساعة

كومان يكشف سر إراحة لاعبي برشلونة بدوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

هاني شكري: هذا هو إنجاز مجلس مرتضى الوحيد

منذ حوالي 6 ساعات

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

07:30 ص

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

11:17 ص

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

10:20 ص

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم