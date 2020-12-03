بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي طلب جديد من إدارة النادي الأحمر لتنفيذه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وطلب موسيماني من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم مميز من خارج مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق.





وأكد موسيماني إلى إدارة النادي الأهلي أنه طلب هذا الأمر بسبب تراجع مستوى مروان محسن مهاجم المارد الأحمر الهادي وقلة أهدافه في الفترة الأخيرة.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل 5 ديسمبر ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر.



