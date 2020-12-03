"سي إن إن": ابنة ترامب وزوجها يخضعان للتحقيق

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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نشرت شبكة سي إن إن، اليوم الخميس، وثيقة تفيد بأن الابنة الكبرى للرئيس ترامب وزوجها، تم التحقيق معهما من قبل محامين من مكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة، بزعم أن لجنة تنصيب ترامب عام 2017 أساءت استخدام أموال المانحين.

 

وكان المكتب رفع دعوى قضائية يزعم فيها إهدار أموال المنظمة غير الربحية، متهما اللجنة بدفع أكثر من مليون دولار في مدفوعات غير لائقة إلى فندق ترامب في واشنطن خلال أسبوع تنصيب ترامب رئيسا في العام 2017.

 

وتم طلب سجلات إيفانكا والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وتوماس باراك جونيور، وهو صديق مقرب للرئيس الذي ترأس لجنة التنصيب.

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