حكام مبارتي جمهورية شبين وسرس الليان بالقسم الثاني

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
مصطفى الجندي
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يقام في الثانية والنصف من عصر الخميس، مبارتان في ختام الجولة الثانية، للمجوعتين الثانية، بدوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يلتقي فريق النصر بقيادة سيد عيد، مع فريق جمهورية شبين، بقيادة أبو العينين شحاته، ويدير اللقاء الحكم عباس حسن، يعاونه فهيم الجرواني وماهر كامل.

كما سيحل الزرقا بقيادة طارق الصاوي، ضيفاً على سرس الليان، بقيادة أسامة حجاج، ويدير اللقاء الحكم سعيد حمزة، يعاونه أسامه السيد، وكريم يونس.

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