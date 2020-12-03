الرجاء يتعاقد مع ظهير أيسر غزل المحلة بالقسم الثاني

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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء على توقيع اللاعب إيهاب عمر، الظهير الأيسر السابق لفريق غزل المحلة، في صفقة إنتقال حر، خلال منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني.



وقام اللاعب بالتوقيع للفريق المطروحي لمدة موسمين، ولعب من قبل في صفوف غزل المحلة، وغزل شبين، قبل الإنضمام لمحاربي الصحراء.



ويعد إيهاب عمر من مواليد 1997 ويجيد المشاركة في الجانب الأيسر، وتلقى مؤخرا أكثر من عرض رسمي قبل حسم وجهتة بالتوقيع للرجاء، الذي جاء في حضور سليمان سنجاري المدير الإداري.



