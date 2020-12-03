الرجاء يتعاقد مع ظهير أيسر غزل المحلة بالقسم الثاني

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء على توقيع اللاعب إيهاب عمر، الظهير الأيسر السابق لفريق غزل المحلة، في صفقة إنتقال حر، خلال منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للفريق المطروحي لمدة موسمين، ولعب من قبل في صفوف غزل المحلة، وغزل شبين، قبل الإنضمام لمحاربي الصحراء.

ويعد إيهاب عمر من مواليد 1997 ويجيد المشاركة في الجانب الأيسر، وتلقى مؤخرا أكثر من عرض رسمي قبل حسم وجهتة بالتوقيع للرجاء، الذي جاء في حضور سليمان سنجاري المدير الإداري.

أخبار تهمك

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

منذ ثلث ساعة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

هاني شكري: هذا هو إنجاز مجلس مرتضى الوحيد

منذ حوالي 4 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

08:32 ص

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

03:00 ص

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

08:20 ص

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم