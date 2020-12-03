أسعار "الدولار" مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 3-12-2020

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
الدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه  استقرار، اليوم  الخميس 3-12-2020، بعد استقرار حققته خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

 

 

 

 

 

 

 

واستقر سعر الدولار في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند  15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، كما اسقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وحقق سعر  الدولار ثباتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر  عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع

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