آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق بشأن تجديد عقده.





ويحاول الزمالك منذ فترة تجديد عقد ساسي والذي ينتهي بنهاية عام 2021 المقبل خوفا من انتقاله إلى أي نادي بشكل مجاني في الصيف.





وأبدى فرجاني ترجيب بفكرة تجديد عقده مع نادي الزمالك الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه يشعر بالراحة بشكل كبير داخل جدران القلعة البيضاء.





واجتمع مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي مع اللجنة الفنية بنادي الزمالك في الساعات الماضية لمناقشة تجديد عقد اللاعب وهناك أزمة وحيده وهي راتب اللاعب الضخم والذي يرفض فكرة تخفيضه ولكن ستحاول اللجنة الوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين الفترة المقبلة.