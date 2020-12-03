هاني شكري: هذا هو إنجاز مجلس مرتضى الوحيد

أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن خلافات مرتضى منصور مع ممدوح عباس تسببت في إحداث ضرر اقتصادي كبير للنادي خلال الفترة الماضية وطيلة تواجده على كرسى رئاسة القلعة البيضاء.





وقال شكري فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "ممدوح عباس أبلغ محاميه بالتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور عن النادي".





وأوضح أن الزمالك لم يكن يأخذ حقه إعلاميا قبل ظهور شركة بريزنتيشن، لكن فى الوقت الأمور عادت لنصابها الطبيعي.





وواصل،" نادي الزمالك فى الوقت الحالي يمتلك فريق هو الأفضل فى إفريقيا وهذا هو الإنجاز الوحيد الذي يحسب لمجلس إدارة النادي السابق، وإيقاف المجلس السابق جاء بسبب مخالفات مالية فجة، ستصدم الجماهير والأعضاء عندما يتم الإعلان عنها".





واستكمل،" ربما اختلفت مع ممدوح عباس في طريقة إدارته للمجلس، لكن لايمكن الاختلاف على مدى العشق والحب الجنوني الذي يحبه لنادي الزمالك".



