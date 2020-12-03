هاني شكري: هذا هو إنجاز مجلس مرتضى الوحيد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن خلافات مرتضى منصور مع ممدوح عباس تسببت في إحداث ضرر اقتصادي كبير للنادي خلال الفترة الماضية وطيلة تواجده على كرسى رئاسة القلعة البيضاء.

وقال شكري فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "ممدوح عباس أبلغ محاميه بالتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور عن النادي".

وأوضح أن الزمالك لم يكن يأخذ حقه إعلاميا قبل ظهور شركة بريزنتيشن، لكن فى الوقت الأمور عادت لنصابها الطبيعي.

وواصل،" نادي الزمالك فى الوقت الحالي يمتلك فريق هو الأفضل فى إفريقيا وهذا هو الإنجاز الوحيد الذي يحسب لمجلس إدارة النادي السابق، وإيقاف المجلس السابق جاء بسبب مخالفات مالية فجة، ستصدم الجماهير والأعضاء عندما يتم الإعلان عنها".

واستكمل،" ربما اختلفت مع ممدوح عباس في طريقة إدارته للمجلس، لكن لايمكن الاختلاف على مدى العشق والحب الجنوني الذي يحبه لنادي الزمالك".

واختتم،" نادي الزمالك منذ عام 2014 حتى 2020 تخطت القيمة المالية المتواجدة في خزينته حاجز الثلاثة مليار جنيه مصري".

أخبار تهمك

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

09:01 م

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

09:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم