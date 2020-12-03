كريم قاسم على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة بدورته 42

تألق النجم كريم قاسم على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وكان له ظهور مميز ببدلة شتوية بيج من ثلاث قطع من تصميم مرسوم وحذاء من brava cairo بمساعدة الستايلست ندى حسام.





ويحرص دائما النجم كريم قاسم على حضور فاعليات مهرجان القاهرة من ورش وفاعليات ومشاهدة أفلام. ومن أحدث أعماله مسلسل "مملكة أبليس" بجزئيه الأول والثاني ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان كما يعرض له على منصة Netflix أفلام The First Line وSawah وليل خارجي.



