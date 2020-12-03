صدقي صخر يتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
صدقي صخر
صدقي صخر
أحمد رمضان متولي
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يشارك الفنان صدقي صخر خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 في فاعليات Cairo Industry Days  حيث سيتم عرض أولى حلقات أحدث أعماله مسلسل "أنصاف مجانيين" خلال أيام المهرجان والمقرر عرضه على منصة VIU في يناير. كما أن له مشاركة في الفيلم القصير "الحد الساعة خامسة" للمخرج شريف البندراي المشارك في مسابقة سينما الغد.

وتألق صدقي صخر ببدلة خضراء مميزة من تصميم مرسوم بمساعدة الستايلست ندى حسام.

ويقوم صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين" بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الاحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.

يذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف قد حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام وهو بطوله صدقي صخر وسارة عبد الرحمن. ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

يذكر من أعمال الممثل صدقي صخر مشاركته في مسلسل ب"100 وش" الذي حقق نجاح كبير في رمضان ومسلسل "وليه لأ" وأيضا "في كل أسبوع يوم جمعة" كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الانجليزية.

صدقي صخر ممثل وموسيقي. بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبد العزيز وهو في الخامسة عشر. كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ ٢٠٠٣. اشترك في التمثيل بعدة افلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة ابو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري. كما لعب عدة ادوار في المسلسلات الدرامية آخرها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني". هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية. وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ ٢٠١٢ حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.

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