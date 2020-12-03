محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)













تألق النجم محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، حيث ظهر النجم ببدلة كاروه أنيقة وسكارف مميز متناسق الألوان ليخطف الانظار بالمهرجان بمساعدة الستايلست ندى حسام، وكما داعب النجم كاميرات الميديا خلال تصوير إطلالته قبل دخول قاعة العرض.

















ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.











