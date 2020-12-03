محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:07 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تألق النجم محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، حيث ظهر النجم ببدلة كاروه أنيقة وسكارف مميز متناسق الألوان ليخطف الانظار بالمهرجان  بمساعدة الستايلست ندى حسام، وكما داعب النجم كاميرات الميديا خلال تصوير إطلالته قبل دخول قاعة العرض.




ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.



وقد حصل محمد عبد الرحمن مؤخرا على جائزة أفصل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة بجانب أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب والذي ينتظر حفل التكريم الخاص بهما الفترة القادمة.
محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

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فيلم الخطة العايمة

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