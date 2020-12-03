بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن زيادة أعدد إصابات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه مؤشر سلبي.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة وصل لـ52%، ونسبة استخدام أجهزة إشغال الصناعي وصل لـ31%.



وأكد أن الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية هما أهم شيء حاليًا، وأن وعي المواطن هو أفضل لقاح لمواجهة فيروس كورونا، معلقًا: "لا نعلم مدى فعالية لقاحات فيروس كورونا المطروحة حتى الآن".



وتابع: "بدأنا اتخاذ الخطوات الفعلية للتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بأسعار مناسبة، ونأمل أن نحصل على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا في النصف الأول من عام 2021".



وأشار إلى أن سيكون هناك أولوية لفئتين أولى باللقاح هي؛ كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن المواطن يحصل على جرعتين؛ أي أن الجرعة ستكفي 10 مليون مواطن، وأنه سيتم توزيع الـ20 مليون جرعة مجانًا.



وعن التصالح في مخالفات البناء، أوضح أن المد الحالي هو المد الثالث والأخير، ولن يكون هناك مد آخر بعد الحالي، وأن فترة التصالح مع مخالفات البناء ستنتهي في 31 ديسمبر 2020.









وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.









وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.







وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 116724 حالات من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و6694 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.