بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).


الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم
بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

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