انهيار جزئي لعقار في المنيا دون إصابات

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تعرض عقار مكون من 3 طوابق للانهيار الجزئي، بمدينة المنيا، دون أضرار بشرية.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار بشارع محمد بدوي بمدينة المنيا.

انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع العقار، وتبين أنه يحمل رقم 28 شارع محمد بدوي، وأنه مكون من 3 طوابق، وأن الجزء المنهار عبارة عن 2 بلكونة، بالطابقين الثالث والثاني، دون أضرار بشرية.

تم عمل كردون أمني على المنزل، حفاظا على أرواح المواطنين وفصل المياه والكهرباء، ولم يتسبب الانهيار في غلق الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

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