موعد حصول لاعبي الزمالك على مستحقاتهم المتأخرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


 صرح أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك بأن الفترة الحالية يتم العمل على سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة من أجل عودة الإستقرار للفريق في الفترة الحالية الحرجة.

وأضاف قاسم في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc  مصر ، أن يوم السبت المقبل سيتم سداد المستحقات المتأخرة عقب خوض المران ، فيما سيحصل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على مستحقاته يوم الاحد  على أقصى تقدير.

ويذكر أن الزمالك خسر لقب دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي ثم خرج من نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لمنع «القاطرة الإفريقية» من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

12:49 ص

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

09:01 م

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

09:56 م

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم