موعد حصول لاعبي الزمالك على مستحقاتهم المتأخرة









صرح أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك بأن الفترة الحالية يتم العمل على سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة من أجل عودة الإستقرار للفريق في الفترة الحالية الحرجة.





وأضاف قاسم في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن يوم السبت المقبل سيتم سداد المستحقات المتأخرة عقب خوض المران ، فيما سيحصل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على مستحقاته يوم الاحد على أقصى تقدير.



