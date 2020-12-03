بعد تعرضه لانتقادات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. إسلام إبراهيم :"التنمر اللي بيتعرضولوا الفنانين بقي لا يحتمل"









ومن جانبه حرص الفنان إسلام إبراهيم على الرد على تلك الانتقادات من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









نشر إسلام إبراهيم صورته وهو مرتدي البدلة الزرقاء، وعلق عليها قائلاً :"مالها البدلة يا جماعة مش فاهم، ولا عشان أنا اللي لابسها فمن حقك تشتم وتجرح حتي لو أنا ما اساءتلكش في حاجة أو غلطت فيك".









وتابع إسلام إبراهيم قائلاً :"اللبس ده حرية شخصية البدلة كحلي في أبيض عادية جدًا، أنا شايفها حلوة ومازلت شايفها حلوة، بجد مهنة التمثيل بقت قاسية جدًا ومش أي حد يتحملها، والتنمر اللي بيتعرضولوا الفنانين بقي لا يحتمل ومحدش يقولي متردش انت شخصية عامة أنا في الأول والآخر بني آدم وبردوا مش هتقدروا تهزوا ثقتي في نفسي أو في ربنا".









وأضاف إسلام إبراهيم :" أكيد مش كل الناس مقصودة بالبوست بتاعي بفضل ربنا في ناس كتير بتحبني وبتحكم عليا من خلال فني اللي بقدمه وبس ربنا يخليكوا ليا ويكتر من أمثالكم".







يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

تعرض الفنان إسلام إبراهيم لانتقادات كثيرة بعد ظهوره في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 ببدلة زرقاء مزينة باللون الأبيض.