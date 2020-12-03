بعد تعرضه لانتقادات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. إسلام إبراهيم :"التنمر اللي بيتعرضولوا الفنانين بقي لا يحتمل"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



تعرض الفنان إسلام إبراهيم لانتقادات كثيرة بعد ظهوره في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 ببدلة زرقاء مزينة باللون الأبيض.



ومن جانبه حرص الفنان إسلام إبراهيم على الرد على تلك الانتقادات من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر إسلام إبراهيم صورته وهو مرتدي البدلة الزرقاء، وعلق عليها قائلاً :"مالها البدلة يا جماعة مش فاهم، ولا عشان أنا اللي لابسها فمن حقك تشتم وتجرح حتي لو أنا ما اساءتلكش في حاجة أو غلطت فيك".



وتابع إسلام إبراهيم قائلاً :"اللبس ده حرية شخصية البدلة كحلي في أبيض عادية جدًا، أنا شايفها حلوة ومازلت شايفها حلوة، بجد مهنة التمثيل بقت قاسية جدًا ومش أي حد يتحملها، والتنمر اللي بيتعرضولوا الفنانين بقي لا يحتمل ومحدش يقولي متردش انت شخصية عامة أنا في الأول والآخر بني آدم وبردوا مش هتقدروا تهزوا ثقتي في نفسي أو في ربنا".



وأضاف إسلام إبراهيم :" أكيد مش كل الناس مقصودة بالبوست بتاعي بفضل ربنا في ناس كتير بتحبني وبتحكم عليا من خلال فني اللي بقدمه وبس ربنا يخليكوا ليا ويكتر من أمثالكم".



يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

أخبار تهمك

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

منذ أقل من ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 10 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتحرك لمنع «القاطرة الإفريقية» من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

12:49 ص

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

09:01 م

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

09:56 م

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم