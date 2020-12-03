عضو اتحاد الكرة السابق: تركنا أموال كثيرة فى خزينة الجبلاية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه لا يوجد لاعب بمصر يستحق المبالغ الطائلة التى نجدها خلال الفترة الأخيرة فى الأندية.

وقال كردي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كل نادي يجب أن يدبر موارده المالية واتحاد الكرة يساعد فقط الأندية وليس دوره إيجاد الموارد للأندية فهو عليه عبء كبير من منتخبات وطنية".

وأضاف: "بعد رحيلنا عن اتحاد الكرة تركنا عشرات الملايين فى حساب الجبلاية وللأسف الأموال تم صرفها من جانب اللجنة الخماسية".

أخبار تهمك

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ ساعتين

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

منذ نصف ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 10 ساعات

مستقبل زيدان مع ريال مدريد على وشك الإنهيار

منذ نصف ساعة

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعة

الأهلي يتحرك لمنع «القاطرة الإفريقية» من الرحيل

منذ نصف ساعة

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أسوان يضم نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

تعرف على موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

12:00 ص

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

09:01 م

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

11:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

09:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم