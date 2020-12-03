عضو اتحاد الكرة السابق: تركنا أموال كثيرة فى خزينة الجبلاية
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:15 ص
محمد جمال
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أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه لا يوجد لاعب بمصر يستحق المبالغ الطائلة التى نجدها خلال الفترة الأخيرة فى الأندية.
وقال كردي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كل نادي يجب أن يدبر موارده المالية واتحاد الكرة يساعد فقط الأندية وليس دوره إيجاد الموارد للأندية فهو عليه عبء كبير من منتخبات وطنية".
وأضاف: "بعد رحيلنا عن اتحاد الكرة تركنا عشرات الملايين فى حساب الجبلاية وللأسف الأموال تم صرفها من جانب اللجنة الخماسية".