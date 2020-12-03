فتاة سقارة: "العامل قالي البسي عباية.. والسيشن عاجب أهلي"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:32 ص
سلمى الشيمي
سلمى الشيمي
أمنية فوزي
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قالت سلمى الشيمي، صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة، أن السيشن لصالحها، ولم يكن لصالح أحد، لافتة إلى أن هناك الكثير من الفنانات قاموا بالتصوير أمام الهرم، معلقت: "الناس بتتصور نفس الصور ومحدش عملهم حاجة ليه".

وأضافت "الشيمي"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان هناك ردود فعل جيدة من الخارج بعد نشر صور الفوتوسيشن، حيث سألها البعض عن مكان التصوير، متابعة:"مش سعيدة باللي حصل معايا، ولا دخول القسم حتى لو سبب في شهرتي".

واستطردت: "شغلي مش مربح أوي، وراسي مالي هو الصور"، مضيفة: "السيشن كان عاجب أهلي جدًا، ومكانوش مدركين لأي حاجة واتفاجئوا باللي حصل".

وأشارت إلى أنها قامت بتصوير سيشن على "عربية موز" سابقًا، وانتشر أيضًا، وأنها لأول مرة تدخل الأهرامات، مستكملة: "أنا عندي عرب علي الأكونت بيسألوني على مكان الصور، وعارفة قيمة الصورة، وكان قصدي أنشط سياحة بلدي".

وعن دخولها الأهرامات بالعباءة، قالت "الشيمي": "العامل قالي البسي العباية عشان محدش من الحراس يعاكسك"، متابعة: "أعتذر لوزارة السياحة، ولأي حد شايفها غير لائقة، معلقة: "أنا كنت بتصور لنفسي، وكل الناس اتعاملت معايا باحترام".

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