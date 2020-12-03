متحدث الوزراء: وصول لقاح فيروس كورونا مع النصف الأول من 2021

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموعد المتوقع لوصول لقاح فيروس كورونا إلى مصر سيكون في النصف الأول من العام المقبل، نافيًا ما تردد عن وجود أي نقص في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة أو البروتوكول العلاجي للفيروس، قائلًا "لدينا فائض كبير الآن".



وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إنه من المتوقع أن يصل اللقاح إلى مصر في النصف الأول من 2021، مشيرًا إلى أن شهر مايو لن يكون موعدًا متأخرًا لوصول اللقاح خاصة أن مصر من ضمن الدول التي تعاقدت مع منظمة الصحة العالمية من أجل شراء اللقاح المناسب عن طريقها".



وتابع "مصر ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على الجرعات عن طريق تحالف منظمة الأمم المتحدة للحصول على هذه الجرعات بسعر مناسب لأن التفاوض مع الشركة المصنعة مباشرة سيكون بسعر أكبر من السعر الذي سيغطي جزء منه المنظمة للدولة المشاركة فيه حيث يوفرها لعدد محدود من الدول".



واستطرد "مصر حجزت 20 مليون جرعة وسيتم توزيعها بالمجان تماما للفئات الأكثر تأثرا كبار السن وأصحاب الأمراض مزمنة بالتوازي مع الأطقم الطبية وبعد ذلك سيتم توزيعه على باقي الفئات المستهدفة من الشعب بالمجان أيضًا، والمنظمة لن تعطينا أي لقاح موجود في السوق ولكنها ننظر اللقاح الذي يحصل على ترخيص الطوارئ من المنظمة.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 392 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 116303 حالات من ضمنهم 102816 حالة تم شفاؤها، و6666 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.