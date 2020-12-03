فضيحة جديدة لقيادات لإرهابية.. زوجة ابن القرضاوي تكشف علاقاته المحرمة وتهديداته لها

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:12 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أذاعت الإعلامية جيهان لبيب مقطع فيديو لزوجة عبد الرحمن القرضاوي التي فضحت فيه زوجها بعد زواج دام لمدة 12 عامًا، واتهمته بتعدد علاقاته الجنسية المحرمة وأنه يقوم بالضغط عليها ويمنع رجوعها إلى مصر.

وقالت "مروة" زوجة ابن القرضاوي في مقطع الفيديو الذي أذيع ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "بتعرض لتهديدات من كل الأنواع، وعلاقتي الزوجية مش طبيعية من أول زواجي، وحاولت أطلق كتير ومعرفتش".

وأضافت "كذب ومؤامرات كثيرة منه، علاقات محرمة بشكل غير طبيعي وإدمان وتهديدات مستمرة وأخرها أنه رفض طلاق والرجوع لمصر إلا بعد دفع 10 مليون دولار، أنا أهلي متوفين ومليس أي حد يقفله، وبستغيث لأني عايزة ارجع مصر مرة تانية أنا وبناتي".

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