حقيقة مفاوضات الزمالك لضم طريد الأهلي

أعلن النادي الأهلي فسخ عقد لاعبه صالح جمعة بالتراضي، لتنتهي مسيرة اللاعب بعد 5 سنوات داخل القلعة الحمراء.

وكان صالح جمعة قد انضم إلى الأهلي في صيف 2015، ولكن مستوى اللاعب تراجع بشدة في الفترة الأخيرة.

وكشف عمر ربيع ياسين حقيقة مفاوضات الزمالك لضم صالح جمعة.

وقال ياسين في تصريحات لملعب الصقر: "الزمالك لم يفكر في صالح جمعة، بعد فسخ التعاقد بالتراضٍ، ولم يتحدد مصيره حتى الآن، والأفضل له أن ينتقل لنادي يعطيه مقابل مالي جيد ويلعب بصفة مستمرة، لو انضم للزمالك لن يشارك بصفة أساسية، في وجود أوباما وبنشرقي وزيزو".