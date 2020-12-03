قناة السويس: 18 مليار دولار حجم الاستثمارات الحالية في المنطقة الاقتصادية (فيديو)

كشف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حجم الاستثمارات الحالية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي وصلت إلى 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في تحقيق التنمية بهذه المنطقة.





وقال "زكي" خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" إن هذه المنطقة تم إنشائها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، مشيرًا إلى أنها مبنية على فكرة المناطق الاقتصادية وصدر لها قانون خاص لتنظيم العمل بها.





وأضاف: "هذه المنطقة عبارة عن 361 مليون متر موزعة على 6 موانئ و250 منطقة أو شركة صناعية في المنطقة الجنوبية، موضحًا أن هذه المنطقة لم تكن جاذبة من ناحية الفكرة مع بداية إنشائها ولكن على أرض الواقع تغير هذا الأمر بعد التطوير الذي حدث بها حتى أصبح لها تشريع وقواعد ورؤية خاصة.



