قناة السويس: 18 مليار دولار حجم الاستثمارات الحالية في المنطقة الاقتصادية (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:47 ص
المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي
شيماء حسن
Advertisements
كشف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حجم الاستثمارات الحالية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي وصلت إلى 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في تحقيق التنمية بهذه المنطقة.

وقال "زكي" خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" إن هذه المنطقة تم إنشائها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، مشيرًا إلى أنها مبنية على فكرة المناطق الاقتصادية وصدر لها قانون خاص لتنظيم العمل بها.

وأضاف: "هذه المنطقة عبارة عن 361 مليون متر موزعة على 6 موانئ و250 منطقة أو شركة صناعية في المنطقة الجنوبية، موضحًا أن هذه المنطقة لم تكن جاذبة من ناحية الفكرة مع بداية إنشائها ولكن على أرض الواقع تغير هذا الأمر بعد التطوير الذي حدث بها حتى أصبح لها تشريع وقواعد ورؤية خاصة.

وأكد أنه كل فترة يتم وضع خطة لكيفية تطوير المنطقة الاقتصادية لتكون الوجهة المفضلة للمستثمرين للعمل فيها خاصة أنها حول قناة السويس وبسبب وجودها في وسط العالم وهو ما يحقق رغبات الاستثمار ويكون له عائد على الدولة ويوفر فرص عمل جيدة للمصريين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يحيي زكي قناة السويس بوابة الفجر المنطقة الاقتصادية الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف وجهة صالح جمعة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يرحب بالتجديد للزمالك بشرط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي بعد أخبار انتقاله لصفوف الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع صفقة الزمالك الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 13 ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يضع السيناريو البديل لفشل ضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وفد البنك الأسيوى يزور المشروعات القومية الكبرى ويشيد بإنجازات مصر في مجال البنية الأساسية

خريطة مشروعات مصر.. "المنطقة الاقتصادية بقناة السويس" حلم مصر لغزو التجارة العالمية

رئيس اقتصادية القناة: العمل في المنطقة الصناعية الروسية قريبا (فيديو)

7 مارس.. مؤتمر لعرض استثمارات قناة السويس المتاحة بحضور السيسي

رئيس "اقتصادية القناة": حجم استثمارات المنطقة ١٧ مليار دولار

17 مليار دولار حجم الاستثمارات بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

09:01 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

04:31 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل في يناير

09:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم